В Тюменской области планируют полностью победить лейкоз коров

phototyumen.ru

В Тюменской области планируют за два года решить проблему лейкоза коров в частных подворьях. Об этом сообщает "AиФ".

Вирус лейкоза в регионе был всегда, сейчас им заражены 30% крупнорогатых животных. Вирус не опасен для человека, не лечится и передается при контакте животных в стаде. Но по Таможенному кодексу, молоко с 2020 года от таких животных не будет допускаться в переработку. Поэтому все, кто сдает на переработку молоко и мясо, заинтересованы борьбой с болезнью. В регионе появились карантинные стада, где усиленный ветконтроль.

"Нетерпимость населения к нарушению ветеринарных требований оказалась самым эффективным биологическим щитом. Так, на опытной площадке в селе Верхний Бешкиль Исетского района за год удалось снизить инфицированность лейкозом с 42 до 28 процентов", - отметил главный госинспектор региона в области племенного животноводства Рустэм Бетляев.

Соб. инф.