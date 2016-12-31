Каникулярные мастер-классы пройдут в Тюмени

tyumen-city.ru

В тюменском центре прикладного творчества и ремесел до 29 января можно будет приобрести новые навыки. Всех желающих будут ждать по адресу: ул. Орджоникидзе, 47. Запись и дополнительная информация по телефонам: 46-45-83, 50-75-56.

В музее "Дом Машарова" для посетителей пройдет семейное новогоднее торжество в интерьере уютного старинного особняка "Новый год на старый лад!". Гостям расскажут секреты изготовления елочных украшений, найденных на страницах модных журналов. Кроме этого, по совету Марии Николаевны Колокольниковой специально на праздник приглашена мастерица, искусно владеющая изготовлением сладостей. Гостям непременно необходимо научиться этому искусству и за чашечкой чая попробовать вкуснейшие конфеты, сообщает "Mега".

Николай Дмитриевич Машаров продемонстрирует чудо-аппарат – фильмоскоп. На память о вечере гостям будет предложено заполнить старинные новогодние открытки пером и чернилами. Тюменцев будут ждать по адресу: ул. Ленина, 24. Телефон: 46-13-10.

Соб. инф.