up

31.12.2016 суббота

EUR 63.8111

USD 60.6569

В Тюмени

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменский бюджет борется с безработицей

18:33 31 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
trud.admtyumen.ru

420 млн 896 тыс. рублей выделено из бюджета Тюменской области на содействие гражданам в поиске подходящей работы и работодателям в подборе необходимых сотрудников в первые девять месяцев 2016 года. Об этом сообщили в Тюменской областной думе.

Средства направлены на реализацию государственной программы "Основные направления развития в области содействия занятости населения, трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений", сообщает "Вcлух.ру".

9 млн 782 тыс. рублей направили на проведение мероприятий в области активной политики по занятости населения. Это различные ярмарки вакансий и учебных мест, информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, профориентация. На временные рабочие места трудоустроено более 950 человек из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Устроились на работу более 120 человек, освободившихся из мест лишения свободы.

11 млн 641 тыс. рублей выделено на организацию временных рабочих мест для несовершеннолетних, 1 млн 595 тыс. рублей — на организацию общественных работ, где нашли рабочее место более 3 тыс. человек. За счет бюджета была обеспечена работа центров занятости населения, около 300 выпускников учебных заведений прошли стажировку.

230 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, прошли повышение квалификации и профессиональную подготовку. 27 млн 816 тыс. рублей выделено на профессиональное обучение и дополнительное образование безработных граждан, граждан Украины, вынужденно покинувших родной дом и прибывших в Тюменскую область, незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. Всего за счет этих денег обучение прошли 1 тыс. 922 человека, в том числе переселенцы с Украины и пенсионеры, желающие продолжать трудиться.

Соб. инф.

Последние новости

20:24 Тюмень на спорт денег не жалеет
19:58 Тюменцам рассказывают, как открыть свое дело
18:33 Тюменский бюджет борется с безработицей
18:11 Сайты для откоса от армии проверит тюменская облпрокуратура
17:36 Каникулярные мастер-классы пройдут в Тюмени
16:02 От тюменцев ждут фото любимого города
15:32 "РобоФест-2017" пройдет в Тюмени
15:23 Тюменские волонтеры используют каникулы для саморазвития
14:52 В Тюменской области планируют полностью победить лейкоз коров
13:48 Новый год со Снежной королевой отметят в Бердюжье
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2016
﻿

Губернатор

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области Владимира Якушева

Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"

Владимир Якушев: в Тюменской области готовятся к реализации несколько проектов по переработке мусора

Политика

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

"Единая Россия" и "Защита Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве

Владимир Путин подписал законопроект о детском отдыхе

Экономика

Вадим Шумков: тюменская экономика продолжит расти

Ханты-Мансийский банк разместит на своих счетах средства Югорского рыбоводного завода

В Исетском районе строят дороги, детский сад и новый завод

Общество

Тюменцам рассказывают, как открыть свое дело

Тюменский бюджет борется с безработицей

Сайты для откоса от армии проверит тюменская облпрокуратура

Спорт

Тюмень на спорт денег не жалеет

Фигуристку Аделину Сотникову могут лишить золотой медали

Тюменским родителям рассказали, как научить ребенка на кататься на лыжах

Происшествия

В Тюменском районе столкнулись "Тойота" и автобус, погиб водитель легкового автомобиля

Тюменца накажут за экстремизм в соцсети

В Исетском районе задержали мужчину с двумя тушами косули
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2016 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+