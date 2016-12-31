Тюменский бюджет борется с безработицей

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420 млн 896 тыс. рублей выделено из бюджета Тюменской области на содействие гражданам в поиске подходящей работы и работодателям в подборе необходимых сотрудников в первые девять месяцев 2016 года. Об этом сообщили в Тюменской областной думе.

Средства направлены на реализацию государственной программы "Основные направления развития в области содействия занятости населения, трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений", сообщает "Вcлух.ру".

9 млн 782 тыс. рублей направили на проведение мероприятий в области активной политики по занятости населения. Это различные ярмарки вакансий и учебных мест, информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, профориентация. На временные рабочие места трудоустроено более 950 человек из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Устроились на работу более 120 человек, освободившихся из мест лишения свободы.

11 млн 641 тыс. рублей выделено на организацию временных рабочих мест для несовершеннолетних, 1 млн 595 тыс. рублей — на организацию общественных работ, где нашли рабочее место более 3 тыс. человек. За счет бюджета была обеспечена работа центров занятости населения, около 300 выпускников учебных заведений прошли стажировку.

230 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, прошли повышение квалификации и профессиональную подготовку. 27 млн 816 тыс. рублей выделено на профессиональное обучение и дополнительное образование безработных граждан, граждан Украины, вынужденно покинувших родной дом и прибывших в Тюменскую область, незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. Всего за счет этих денег обучение прошли 1 тыс. 922 человека, в том числе переселенцы с Украины и пенсионеры, желающие продолжать трудиться.

Соб. инф.