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Тюменцам рассказывают, как открыть свое дело

19:58 31 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
trud.admtyumen.ru

В прошлом году Центр занятости населения приступил к реализации федерального пилотного проекта "Займись делом!". В рамках проекта центр активно рассказывает о самозанятости и развитии малого и среднего бизнеса, взаимодействует с организациями, учреждениями, компаниями и структурами региона, занимающимися сопровождением, поддержкой и развитием тюменского бизнеса.

Одной из форм реализации масштабного проекта "Займись делом" стал межведомственный семинар, где любой желающий смог узнать требования к открытию своего дела и перспективы молодых предпринимателей в дальнейшем. В 2016 году Центр провел уже 8 семинаров, в работе которых приняли участие более ста граждан. Более 30 и них уже прошли этапы разработки и утверждения бизнес-планов и открыли свое дело. На семинары приглашаются предприниматели, которые уже получили помощь в рамках программы "Самозанятость". В работе семинаров приняли участие 7 успешных предпринимателей города, поведала нам "KП".

Соб. инф.

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