Сайты для откоса от армии проверит тюменская облпрокуратура

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Законность деятельности интернет-сайтов, на которых размещаются рекламные предложения "помогу откосить от армии", "военные билеты недорого", предлагающих услуги по отсрочке и освобождению от военного призыва, проверит Тюменская областная прокуратура.

"В ходе мониторинга сети Интернет установлены страницы, содержащие сведения о вариантах уклонения от призыва на военную службу. В связи с этим, по искам прокуроров вынесены судебные решения о признании такой информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации", - отметила начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области Светлана Сипетина.

Она также подчеркнула, что при обнаружении в сети Интернет аналогичных сайтов граждане могут направлять информацию для проверки в органы прокуратуры, сообщает "Tюменская область сегодня".

Соб. инф.