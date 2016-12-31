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Тюмень на спорт денег не жалеет

20:24 31 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

657 млн 596 тыс. рублей направлено из бюджета Тюменской области на подготовку спортивного резерва и развитие спорта высших достижений в первые девять месяцев 2016 года. Об этом сообщили в Тюменской областной думе.

Средства направлены на поддержку талантливых детей и молодежи Тюменской области, проходящих подготовку в составе сборных команд региона и участвующих в межрегиональных и всероссийских мероприятиях, просвещает нас "Вcлух.ру". На базе 11 государственных автономных учреждений Тюменской области совершенствуют свое спортивное мастерство более 300 спортсменов в 20 видах спорта — биатлон, бокс, велоспорт, волейбол, дзюдо, лыжные гонки, футбол, хоккей и так далее.

Наиболее крупные учреждения, обеспечивающие подготовку спортивного резерва, — ЦСП, "Тюмень-Дзюдо", областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. По результатам выступлений на областных, всероссийских и международных соревнованиях 724 спортсмена выполнили нормативы кандидата в мастера спорта, 47 человек — мастера спорта России, 1 человек — мастера спорта России международного класса, 3 человека — заслуженного мастера спорта России.

Соб. инф.

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