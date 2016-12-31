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Дарья Антонюк победила в шоу "Голос"

11:15 31 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
gornovosti.ru

Победительницей пятого сезона вокального шоу "Голос" стала Дарья Антонюк.

В финале она исполнила русский романс Бориса Фомина и Константина Подревского "Дорогой длинною". В ходе SMS-голосования сообщения в поддержку Антонюк отправили 53,6 процента зрителей. Второе место занял Александр Панайотов с 46,5 процента голосов.Помимо статуэтки, победительница получила сертификат на один миллион рублей для съемки музыкального клипа.

Кроме Антонюк и Панайотова, в финале участвовали Кайрат Примбердиев и Сардор Милано. Пятый сезон шоу "Голос" стартовал на Первом канале 2 сентября. В состав жюри вошли певцы Дима Билан, Григорий Лепс, Леонид Агутин, также Полина Гагарина. Таким образом, из числа наставников выбыли рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, и музыкант Александр Градский.

Дарье Антонюк 20 лет, она выпускница вокальной студии и начинающая актриса, учится в Школе-студии МХАТ, сообщает "Лента.ру".

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