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В новогоднем автобусе №17 тюменцев ждут подарки

09:28 01 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Символично, но в первый день 2017 года обязательно нужно проехать на автобусном маршруте №17 и загадать желание. Тем более, что только на этом маршруте и только 1 января водители буквальном смысле дарят праздничное настроение.

Первым пассажирам "маршрута года" вручили сердечки с логотипами "Тюмень! Дарим добро!". Самые маленькие пассажиры новогоднего автобуса читают стихи, что тоже поддерживает атмосферу праздника. Люди поздравляют друг друга и желают счастья и всего самого лучшего в наступившем году.

Водитель Алексей рассказал, что за 20 лет работы уже неоднократно выходил на маршрут 1 января. По его мнению, в этот день экипаж автобуса отвечает не только за жизнь и здоровье пассажиров, но и за их настроение.

Отметим, что маршрут №17 - один из ключевых для областного центра. Это один из старейших городских маршрутов, соединяющий микрорайоны восточной части Тюмени и район Метелево с центром города. Его обслуживает АО "ТПАТП №2". На линию ежедневно выходят 30 автобусов, часть из них приспособлена для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. В будни автобусы №17 прибывают на остановки каждые 5-10 минут, в выходные интервал движения составляет 6-14 минут. Маршрут входит в десятку лучших по количеству выполненных рейсов – в среднем автобусы №17 выполняют 97% рейсов в месяц. Точность прибытия на остановки составляет 90%, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: администрация Тюмени , общественный транспорт

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