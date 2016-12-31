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Фигуристку Аделину Сотникову могут лишить золотой медали

13:05 31 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Вести.Ru

Российская фигуристка Аделина Сотникова может быть лишена золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в одиночном катании, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Во второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. От участия в Играх-2016 из-за допинг-скандалов были отстранены российские легкоатлеты, тяжелоатлеты и паралимпийцы в полном составе.

По сообщению источника, Сотникова вошла в число спортсменов, которых подозревают в манипуляциях с допинг-пробами. При этом итальянское издание отмечает, что речь не идет о положительной допинг-пробе или ее подмене. Кроме того, отмечается, что анализ мочи российской спортсменки был чист. Как пишет La Gazzetta dello Sport, пробирка с пробой Сотниковой имеет царапину "первого типа", что свидетельствует о возможном вскрытии пробирки и возможных манипуляциях с ней.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Сотникова завоевала золотую медаль в одиночном катании. Серебро досталось Ким Ю На из Южной Кореи, бронзу выиграла итальянка Каролина Костнер, сообщает агенство "Р-спорт".

Теги: фигурное катание

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