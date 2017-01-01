Тюменские прокуроры следят за ценами на лекарства

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Выписка лекарственных препаратов должна осуществляться по международному непатентованному наименованию. Во всех остальных случаях выписывание в рецептах дорогих лекарств, при наличии дешевых аналогов будет являться незаконным. Об этом сообщает "Тюменcкая область сегодня".

"Фармацевтические работники и руководители аптечных организаций не вправе предоставлять населению недостоверную или неполную информацию о наличии лекарственных препаратов, включая лекарственные препараты, имеющие одинаковое международное непатентованное наименование, медицинских изделий, в том числе скрывать информацию о наличии лекарственных препаратов и медицинских изделий, имеющих более низкую цену", - рассказала начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области Светлана Сипетина.

Органы прокуратуры уделяют особое внимание обеспечению законности в сфере ценообразования на лекарственные средства и медицинские изделия. Так, в ходе целевой проверки 15 аптечных организаций Тюмени были привлечены к ответственности. Размер штрафов составил более 600 тыс. рублей.

Соб. инф.