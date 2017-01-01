Тюменские педагоги побывали на EuroSkills 2016

Фото ИА "Тюменская линия"

Преподаватели тюменского колледжа водного транспорта в минувшем году побывали на чемпионате EuroSkills 2016 в рамках участия в программе стажировки.

Чемпионат EuroSkills – крупнейшие соревнования в Европе, направленные на повышение качества, статуса и привлекательности профессионального образования. Соревнования собрали в Шведском центре выставок и конгрессов около 500 конкурсантов из 27 стран Европы. Участники чемпионата соревновались в 35 компетенциях, уведомляет "Mега".

Тюменцы не только наблюдали за соревнованиями, но и посетили мастер-классы, демонстрационные площадки, а также аттракционы “попробуй профессию”. Опыт, приобретенный на чемпионате, поможет экспертам при подготовке участников Открытого регионального чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) – Тюмень 2017.

Соб. инф.