Тюмень строит детсады и школы

Фото ИА "Тюменская линия"

Правительство Тюменской области совместно с администрацией города Тюмени планомерно разрабатывают и реализуют программу строительства, реконструкции и капремонта детских садов и школ с учетом степени застройки поселков и микрорайонов.

За 2013-2016 годы в Тюмени введены в эксплуатацию 15 корпусов детских садов и 3 школы, в том числе 3 детских сада и 1 школа в микрорайоне "Тюменский-3", сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время в микрорайоне "Восточный-2" идет строительство школы на 1 тыс. 500 мест, ориентировочный срок ввода в эксплуатацию - 3 квартал 2017 года. За счет средств бюджета Тюменской области и инвесторов в новых густонаселенных микрорайонах города планируется строительство еще семи детских садов и четырех школ. В планах - школы на 1 тыс. 100 мест в микрорайонах "Малахово" и "Ямальский-1".

Соб. инф.