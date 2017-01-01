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Омутинский район отмечает Новый год и Рождество

12:49 01 января 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Масса веселых и интересных праздничных мероприятий ждет жителей и гостей Омутинского района Тюменской области в дни новогодних каникул.

В последний вечер старого года во всех сельских Домах культуры прошли новогодние гулянья, театрализованные представления, праздничные дискотеки, а на площади районного Дворца культуры состоялась районная елка. Насыщенными обещают быть и школьные зимние каникулы.

С 3 по 7 января ребятишки смогут побывать на районной акции "Фримаркет", где им предстоят встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, новогодние мастер-классы, показ мультфильмов. Малышам 3-5 лет организуют новогоднюю "Бэби-елку", а ребятам постарше - Рождественские елки "Сказки зимнего леса" и праздничный мультфейерверк.

Подростков ждут квест "По следам снежного человека", развлекательная программа "Новогодний забег Дедов Морозов" и Мандариновая вечеринка. На 7 января запланирована рождественская сказка для детей в районном Доме культуры и рождественские детские концерты в сельских ДК.

Соб. инф.

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