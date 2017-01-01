Жители юргинских сел празднуют Новый год в библиотеках

t-l.ru

В период зимних праздников и новогодних каникул библиотеки и сельские дома культуры Юргинского района Тюменской области проводят целый ряд развлекательных мероприятий и книжных выставок.

В районном ДК подготовили для детей новогодний спектакль и развлекательную программу с веселыми играми, а так же праздничный рождественский спектакль. Для земляков пожилого возраста тоже организуют праздничное представление.

Каждая из сельских библиотек удивит читателей по-своему. Детская библиотека проведет для ребят конкурс "Снегуркины истории", где они посоревнуются в знании пословиц и поговорок, интересных стихотворений о зиме и отгадывании зимних загадок. Продолжением встречи станет изготовление елочных украшений для яркой новогодней открытки-поздравления.

В центральной районной библиотеке состоится игровая программа "Новый год в кругу друзей" для участников клуба "Ровесник". Театрализованным представлением "Давным–давно, под Новый год" удивит читателей Лабинская сельская библиотека. В Володинской сельской библиотеке состоится игровой микс для детей и подростков "В снежном царстве, морозном государстве". Читателей старшего возраста ждут посиделки в Шипаковской сельской библиотеке, вечер отдыха в Лесновской и новогодний бенефис в Агаракской сельских библиотеках.