up

1.01.2017 воскресенье

EUR 63.8111

USD 60.6569

В Тюмени -2..-4 С 6 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Жители юргинских сел празднуют Новый год в библиотеках

15:36 01 января 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

В период зимних праздников и новогодних каникул библиотеки и сельские дома культуры Юргинского района Тюменской области проводят целый ряд развлекательных мероприятий и книжных выставок.

В районном ДК подготовили для детей новогодний спектакль и развлекательную программу с веселыми играми, а так же праздничный рождественский спектакль. Для земляков пожилого возраста тоже организуют праздничное представление.

Каждая из сельских библиотек удивит читателей по-своему. Детская библиотека проведет для ребят конкурс "Снегуркины истории", где они посоревнуются в знании пословиц и поговорок, интересных стихотворений о зиме и отгадывании зимних загадок. Продолжением встречи станет изготовление елочных украшений для яркой новогодней открытки-поздравления.

В центральной районной библиотеке состоится игровая программа "Новый год в кругу друзей" для участников клуба "Ровесник". Театрализованным представлением "Давным–давно, под Новый год" удивит читателей Лабинская сельская библиотека. В Володинской сельской библиотеке состоится игровой микс для детей и подростков "В снежном царстве, морозном государстве". Читателей старшего возраста ждут посиделки в Шипаковской сельской библиотеке, вечер отдыха в Лесновской и новогодний бенефис в Агаракской сельских библиотеках.

Последние новости

19:11 Первую пересадку почки проведут в Тюмени
18:59 Тюменский диетолог советует, как сохранить фигуру
18:02 Клуб для подростков "Мой мир" работает в Тюмени
17:32 Программа самозанятости помогает тюменцам открыть свое дело
17:14 В Италии от петард в новогоднюю ночь пострадали более ста восьмидесяти человек
16:48 Тюменцы могут сообщить бытовой коррупции через Интернет
16:16 Тюменский "Пионер" зовет на каток
15:36 Жители юргинских сел празднуют Новый год в библиотеках
15:19 Вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой таре
15:08 Как выбрать лыжи для маленького тюменца
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области Владимира Якушева

Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"

Владимир Якушев: в Тюменской области готовятся к реализации несколько проектов по переработке мусора

Политика

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

"Единая Россия" и "Защита Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве

Владимир Путин подписал законопроект о детском отдыхе

Экономика

Вадим Шумков: тюменская экономика продолжит расти

Ханты-Мансийский банк разместит на своих счетах средства Югорского рыбоводного завода

В Исетском районе строят дороги, детский сад и новый завод

Общество

Первую пересадку почки проведут в Тюмени

Тюменский диетолог советует, как сохранить фигуру

Клуб для подростков "Мой мир" работает в Тюмени

Спорт

Тюмень на спорт денег не жалеет

Фигуристку Аделину Сотникову могут лишить золотой медали

Тюменским родителям рассказали, как научить ребенка на кататься на лыжах

Происшествия

В Италии от петард в новогоднюю ночь пострадали более ста восьмидесяти человек

Водитель "Москвича" и его пассажир погибли на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Растет число жертв теракта в Стамбуле
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+