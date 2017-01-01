Программа самозанятости помогает тюменцам открыть свое дело

Фото ИА "Тюменская линия"

Из 961 одного человека, открывших свое дело с помощью программы самозанятости, реализуемой в регионе с 2012 года, 738 предпринимателя продолжают бизнес. Такие данные привел начальник управления по взаимодействию с подведомственными учреждениями регионального департамента труда и занятости Сергей Гайдаржи.

"Доля продолжающих предпринимательскую деятельность составляет более 75%. Это свидетельствует о том, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, люди довольно крепко стоят на ногах", - подчеркнул начальник управления.

Только за 9 месяцев 2016 года свое дело по программе открыли 232 человека, сообщает "Вcлух.ру". Самыми популярными видами деятельности, которыми жители начинаю заниматься в рамках программы, являются предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, розничная торговля, разведение крупного рогатого скота, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Есть и такие направления, которые зарегистрированы единожды: издание книг, розничная торговля по заказам, производство чая и кофе.

Напомним, что государственная услуга по содействию самозанятости подразумевает финансовую помощь в размере не более 117 тыс. 600 рублей. При этом подчеркивается, что услуга предоставляется только тем гражданам, которые в установленном законом порядке признаны безработными.