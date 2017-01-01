Тюменский диетолог советует, как сохранить фигуру

Фото ИА "Тюменская линия"

Использовать для приготовления новогодних блюд телятину, курицу, индейку или кролика, а также отказаться от майонеза и жирных соусов советует главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева.

В качестве заправки стоит использовать 10-процентную сметану, на базе которой можно сделать соус. Последствия переедания в новогоднюю ночь можно компенсировать, если включить в рацион больше свежих овощей, а в вопросах питания придерживаться принципа "одной тарелки": положите на тарелку все, что угодно, но понемногу.

В употреблении спиртных напитков стоит проявить умеренность, а из безалкогольных отдать предпочтение воде, морсам и компотам, поскольку пакетированные соки содержат слишком много сахара, сообщает "Тюменcкая область сегодня".

Важно не забыть о порядке хранения продуктов: во избежание отравлений нельзя хранить приготовленные блюда в холодильнике более 2-3 суток. Также нельзя заранее заправлять салаты, даже маслом, потому что они быстрее портятся.

Соб. инф.