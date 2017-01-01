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Тюменская область одна из первых введет принудительные работы

11:24 01 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Новый вид уголовного наказания — принудительные работы - введены в России с 1 января. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Первые четыре исправительных центра уже готовы – с 1 января они смогут принять 900 осужденных на принудительные работы. Исправительные центры находятся в Ставропольском и Приморском краях, а также в Тамбовской и Тюменской областях, пишет РИА "Новости".

В скором времени такие центры появятся во всех регионах страны. В основном расположены они будут при колониях-поселениях. Однако осужденные на работы будут жить отдельно от других подопечных исправительных учреждений.

Данное наказание будет применяться к лицам, совершившим преступления небольшой или средней тяжести, а также к тем, кто впервые совершил тяжкое преступление. Принудительные работы станут альтернативой лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет.

 

Теги: УФСИН , принудительные работы

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