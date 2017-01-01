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Водитель "Москвича" и его пассажир погибли на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

14:45 01 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Два человека погибли, 17 получили травмы в дорожных авариях 31 декабря. Основной причиной ДТП с тяжкими последствиями стало превышение водителями безопасной скорости движения и, как следствие, потеря контроля над управлением.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, ночью на 188-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе столкнулись автомобили "Москвич" 2141 и "Тойота Камри". Водитель "Москвича" выехал на полосу встречного движения.  В результате ДТП 29-летний водитель и 26-летний пассажир отечественного автомобиля погибли. 35-летний водитель "Тойоты" получил перелом бедра, 42-летняя пассажирка иномарки – открытый перелом предплечья. Травмы головы и ушибы у пятилетнего мальчика и девятилетней девочки. Дети находились на заднем сиденье автомобиля в детских автокреслах.

На 217-м километре автодороги Тюмень – Омск в Голышмановском районе вечером в опору линии электропередачи въехал автомобиль "Ниссан Ноут". Водитель автомобиля был трезв, но превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением. 22-летний водитель и 21-летний пассажир иномарки получили травмы головы, грудной клетки и позвоночника.

Вечером на 285-м километре трассы Тюмень – Омск в Ишимском районе съехал с дороги и перевернулся автомобиль "Тойота Рав 4". 46-летний водитель кроссовера получил травму головы и переломы позвоночника и руки.

В Тюмени вечером на пересечении улиц Герцена и Первомайской столкнулись "БМВ 525" и "Ауди А4", с последующим столкновением "Ауди" с автобусом "МАЗ" 10-го маршрута. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда перекрестка водителем "БМВ". 33-летний водитель "БМВ" управлял автомобилем, будучи лишенным права управления транспортом и без страхового полиса ОСАГО. Перелом бедра получил 19-летний водитель "Ауди". Ушиб лица у 65-летней женщины, кондуктора автобуса, упавшей в его салоне при столкновении.

 

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП

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