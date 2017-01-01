up

1.01.2017 воскресенье

EUR 63.8111

USD 60.6569

В Тюмени -2..-4 С 6 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

В Италии от петард в новогоднюю ночь пострадали более ста восьмидесяти человек

17:14 01 января 2017 | mobile | | print версия для печати
dom.tyumen-city.ru

Более 180 человек пострадали в Италии в новогоднюю ночь во время традиционного запуска петард и фейерверков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на   телеканал RaiNews24.

Из 184 пострадавших 44 человека были госпитализированы в больницы, из них 12 находятся в тяжелом состоянии. При этом ранения разной степени тяжести получили 22 ребенка младше 12 лет и 26 подростков в возрасте от 13 до 17 лет. 

Больше всего обращений в скорую помощь зарегистрировано в Неаполе и его окрестностях, где за помощью обратились 46 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.

Ежегодно в Италии в новогоднюю ночь регистрируются сотни пострадавших от разрыва петард, однако, как отмечает департамент общественной защиты, с каждым годом это число немного уменьшается, а погибших при запуске петард и фейерверков не было уже в течение последних трех лет.

Теги: фейерверки

Последние новости

19:11 Первую пересадку почки проведут в Тюмени
18:59 Тюменский диетолог советует, как сохранить фигуру
18:02 Клуб для подростков "Мой мир" работает в Тюмени
17:32 Программа самозанятости помогает тюменцам открыть свое дело
17:14 В Италии от петард в новогоднюю ночь пострадали более ста восьмидесяти человек
16:48 Тюменцы могут сообщить бытовой коррупции через Интернет
16:16 Тюменский "Пионер" зовет на каток
15:36 Жители юргинских сел празднуют Новый год в библиотеках
15:19 Вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой таре
15:08 Как выбрать лыжи для маленького тюменца
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области Владимира Якушева

Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"

Владимир Якушев: в Тюменской области готовятся к реализации несколько проектов по переработке мусора

Политика

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

"Единая Россия" и "Защита Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве

Владимир Путин подписал законопроект о детском отдыхе

Экономика

Вадим Шумков: тюменская экономика продолжит расти

Ханты-Мансийский банк разместит на своих счетах средства Югорского рыбоводного завода

В Исетском районе строят дороги, детский сад и новый завод

Общество

Первую пересадку почки проведут в Тюмени

Тюменский диетолог советует, как сохранить фигуру

Клуб для подростков "Мой мир" работает в Тюмени

Спорт

Тюмень на спорт денег не жалеет

Фигуристку Аделину Сотникову могут лишить золотой медали

Тюменским родителям рассказали, как научить ребенка на кататься на лыжах

Происшествия

В Италии от петард в новогоднюю ночь пострадали более ста восьмидесяти человек

Водитель "Москвича" и его пассажир погибли на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Растет число жертв теракта в Стамбуле
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+