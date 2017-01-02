Тюменцы научились правильно использовать пиротехнику

pozdravlalki.ru

Массового поступления пострадавших от пиротехники в ожоговое отделение Тюменской областной клинической больницы не наблюдается уже несколько лет. Об этом рассказал заведующий отделением Александр Поляков.

"Случаи таких ожогов единичны, в прошлом году не было ни одного. Тем не менее, неправильное использование пиротехнических изделий может стать причиной серьезной ожоговой травмы. Поэтому очень важно соблюдать правила безопасности и инструкции по эксплуатации при использовании пиротехники", - напомнил врач.

По словам Александра Полякова, от пиротехники чаще всего возникают ожоги рук, ног, лица, реже страдают глаза. Важно правильно оказать пострадавшему первую помощь: поместить травмированную область под струю холодной проточной воды на 10-15 минут, после чего наложить на рану стерильную не давящую повязку. Не следует вскрывать волдыри, мазать место ожога масляными смесями - это ухудшит заживление и может стать причиной инфицирования раны, сообщает "Mега".

"Если ожог вызывает опасение или сопровождается сильной болью - необходимо обратиться в больницу за медицинской помощью",- советует заведующий ожоговым отделением Тюменской ОКБ №1.

Соб. инф.