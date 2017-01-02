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Проект "Детский адвокат" работает в тюменском центре "Семья"

15:03 02 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Проект "Детский адвокат" реализует центр социальной помощи семье и детям "Семья" в Тюмени.

В рамках проекта разработан целый комплекс правовой, психологической и педагогической поддержки ребят, совершивших преступления, и их родителей. С подростками проводят психологические тренинги и мастер-классы, раскрывающие их творческий потенциал, вовлекающие в интересные и полезные занятия. Для ребят организуются и профориентационные экскурсии, спортивно-массовые и информационно-просветительские мероприятия.

Педагоги замечают улучшения в сфере личных коммуникаций, разрешении конфликтов, изменении мотивации и ориентации на групповое взаимодействие. Это пока еще только первые результаты, но они показывают правильность выбранного пути, считают специалисты центра "Семья".

Соб. инф.

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