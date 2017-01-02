up

2.01.2017 понедельник

EUR 63.8111

USD 60.6569

В Тюмени -6..-8 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Британские ученые вычислили высоту каблуков туфелек Золушки

14:29 02 января 2017 | mobile | | print версия для печати
adme.ru

Британские физики из университета Лестера определили максимальную высоту каблуков на хрустальных туфельках Золушки, которая оказалась совсем небольшой – не больше 1,15 сантиметра, говорится в статье, опубликованной в Journal of Physics Special Topics, передает РИА Новости.

Главным атрибутом Золушки в одноименной сказке Шарля Перро являются ее хрустальные туфельки, которые стали предметом зависти со стороны ее приемных сестер и других дам на бале у Принца, и предметом восхищения для мужской половины этого светского раута. Одной из центральных деталей этого повествования стало то, что Золушка, потеряв счет времени, была вынуждена в спешке покинуть бал и потеряла одну из туфелек, пытаясь убежать от Принца.

Харинду Самаратунга (Harindu Samaratunga) из университета Лестера и его коллеги обратили внимание на одну деталь в том, как художники обычно изображают эти туфельки – их высокий и тонкий каблук, как предположили физики, не выдержит нагрузки и расколется в тот момент, когда Золушка начнет бежать от Принца.

Они проверили, так ли это, просчитав физические свойства типичной туфельки, изготовленной из хрусталя, используя некоторые предположения о физических характеристиках Золушки – ученые посчитали, что она весит около 55 килограмм, и носит обувь 36 размера. Используя эти данные, Самаратунга и его коллеги определили, какое давление оказывают ноги золушки на хрусталь в состоянии покоя и при движении.

Как оказалось, подобная обувь в принципе может существовать – ноги Золушки сжимают стекло с силой примерно в 28,5 килопаскаль, что примерно равно давлению воздуха на горе Эверест, тогда как хрусталь может выдержать давление в 330 мегапаскаль, что в десятки тысяч раз больше.

В принципе, ничто не мешает ходить на таких каблуках – их максимально возможная высота, по расчетам британских физиков, составляет около 14 сантиметров. С другой стороны,  любые попытки бежать в таких туфлях закончатся плачевно – площадь, на которую давят ноги Золушки во время ходьбы, уменьшится в несколько сотен раз, в результате чего каблук расколется.

Его максимальная высота при беге, по словам исследователей, составляет около 1,15 сантиметров, что фактически лишает Золушку возможности выйти в свет на хрустальных высоких каблуках. Соответственно, художники, рисующие туфли Золушки подобным образом, сильно ошибаются, заключают авторы статьи.

Теги: наука

Последние новости

16:14 Борьба с лейкозом коров помогла развитию тюменского гражданского общества
16:07 В Бурятии произошло землетрясение
15:15 "Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Стамбуле
15:11 Тюменцам напоминают, что кролики - это не только ценный мех
15:03 Проект "Детский адвокат" работает в тюменском центре "Семья"
14:58 На сайте Президентской библиотеки можно увидеть Тобольск начала ХХ века
14:29 Британские ученые вычислили высоту каблуков туфелек Золушки
14:16 Тюменцев приглашают на Крещенский вечерок
13:45 Среднесуточная добыча нефти обновила постсоветский рекорд
13:06 Тюменка собрала пять тысяч календариков
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области Владимира Якушева

Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"

Владимир Якушев: в Тюменской области готовятся к реализации несколько проектов по переработке мусора

Политика

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

"Единая Россия" и "Защита Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве

Владимир Путин подписал законопроект о детском отдыхе

Экономика

Среднесуточная добыча нефти обновила постсоветский рекорд

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp

Вадим Шумков: тюменская экономика продолжит расти

Общество

Борьба с лейкозом коров помогла развитию тюменского гражданского общества

Тюменцам напоминают, что кролики - это не только ценный мех

Проект "Детский адвокат" работает в тюменском центре "Семья"

Спорт

Тюмень на спорт денег не жалеет

Фигуристку Аделину Сотникову могут лишить золотой медали

Тюменским родителям рассказали, как научить ребенка на кататься на лыжах

Происшествия

В Бурятии произошло землетрясение

"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Стамбуле

В результате теракта в Стамбуле погибла россиянка
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+