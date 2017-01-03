Борьба с лейкозом коров помогла развитию тюменского гражданского общества

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Жители сел Тюменской области заинтересованы в развитии частных подворий и получении прибыли, а без активной гражданской позиции это практически невозможно. Такое мнение высказал замдиректора областного департамента АПК Рустем Бетляев.

По его словам, наиболее ярко активная гражданская позиция сельчан проявилось в борьбе с лейкозом коров. Активисты стали заставлять односельчан проводить ветеринарное обследование и запретили выгонять непроверенных животных в стадо, отмечает "Комcомольская правда".

"Нетерпимость к нарушению ветеринарных требований - самый эффективный биологический щит. Летом граждане даже звонили в областной департамент АПК с требованием послать ветеринаров и разобраться с непослушными сельчанами. Так на селе удалось создать активное гражданское общество", - отметил Рустем Бетляев.

Соб. инф.