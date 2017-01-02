На сайте Президентской библиотеки можно увидеть Тобольск начала ХХ века

Фото Президентской библиотеки

Электронные коллекции книг, архивных документов, фотографий, кинохроники и других материалов по развитию всех 85 российских регионов представляет на своем портале Президентская библиотека.

Одной из самых ценных составляющих региональных коллекций Президентской библиотеки является изобразительный ресурс. Например, в коллекции, посвященной Республике Крым, можно найти фотографии и открытки, которые передают необыкновенную красоту природы этой местности. В открытом доступе находится альбом фотографий начала XX века "Виды Крыма = Vues de Crimée", а также коллекция открыток с видами Крыма конца XIX – середины XX века. Самые ранние фотографии относятся предположительно к 1894 году.

Красота Сибири раскрывается в коллекции, посвященной Тюменской области. Уникальные снимки Сергея Прокудина-Горского дают возможность полюбоваться величием Софийско-Успенского кафедрального собора или церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Тобольске.

В коллекцию "Пермский край: страницы истории" включена электронная копия уникального документа – систематического сборника постановлений Пермского губернского земского собрания за 1880–1885 годы. Издание содержит постановления о строительстве местных больниц, школ, дорог, благотворительных заведений, предоставлении поземельного кредита.

Региональные коллекции Президентской библиотеки включают в себя материалы разного характера. Среди них исследования, очерки, обзоры и отчеты, отражающие географический, социально-экономический, общественно-политический и другие аспекты истории субъектов Российской Федерации разных временных периодов, а также действующие уставы регионов.

Соб. инф.