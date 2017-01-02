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"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Стамбуле

15:15 02 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Osman Orsal/Reuters

Ответственность за теракт в Стамбуле взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в России, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на Reuters.

"В продолжение благословенных операций, которые "Исламское государство" проводит против Турции, воин халифата совершил атаку на один из самых известных ночных клубов, где христиане отмечают свой вероотсупнический праздник", — говорится в заявлении террористической группировки.

В результате вооруженного нападения на ночной клуб, совершенного в воскресенье, 1 января, погибло 39 человек. Среди них 16 иностранцев, в том числе граждане Индии, Канады, Сирии, Израиля, Туниса, Ирака, Ливана, подданные Бельгии и Саудовской Аравии, в том числе одна гражданка России. Еще 69 человек получили ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Полиция Турции опубликовала фотографию человека, который заподозрен в совершении теракта.

Теги: теракт , Турция

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