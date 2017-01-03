Жители многих регионов России выбирают для лечения Тюменскую ОКБ №1

Фото Областной клинической больнице №1

Около 2 тыс. жителей различных регионов России и зарубежных стран получили качественную медицинскую помощь в Тюменской областной клинической больнице №1 в 2016 году.

"Близость областного центра к месту проживания - далеко не основная причина обращения в ОКБ №1. Сегодня к нам едут и из отдаленных городов России и других стран. Едут к определенным специалистам, за технологиями, за высококвалифицированной медицинской помощью, которая в нашей больнице находится на достаточно высоком уровне", - отметила заместитель главного врача терапевтического стационара ОКБ №1 Елена Лагутова.

Для пациентов из других регионов привлекательны кардиология и кардиохирургия, ревматология, эндокринология, профпатология, гинекология и урология. В отделение гнойной хирургии госпитализировано более 150 человек. Столько же иногородних пациентов пролечили по торакальному профилю. Немало сложных пациентов из разных уголков ХМАО и ЯНАО были доставлены в ожоговое отделение.

География пациентов, обратившихся к лечебным и диагностическим возможностям больницы, в минувшем году расширилась. Около 70% - это по-прежнему пациенты из Югры и Ямала. Треть пациентов - жители крупных городов Пермской, Омской, Челябинской, Сахалинской областей, Красноярского края, Татарстана и Башкортостана , а также других городов и стран. Около четверти медицинских туристов составляют дети, сообщает "Mега".