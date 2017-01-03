Более 15 тысяч школьников приняли участие в тюменской олимпиаде "Менделеев"

Фото пресс-службы ТюмГНГУ

Денежные премии получили победители и призеры межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников "Менделеев", которая прошла в Тюменской области уже в шестой раз.

В рамках приоритетного национального проекта "Образование" 14 победителей олимпиады получили по 60 тыс. рублей, а 28 призеров - по 30 тысяч. Напомним, олимпиада школьников "Менделеев" проходит по следующим дисциплинам: русский язык, литература, информатика, математика, физика, химия, биология, биоэкология, география, основы права (обществознание), основы экономики (математика) и робототехника.

Учредители межрегиональной олимпиады - Совет ректоров вузов Тюменской области, департамент образования и науки Тюменской области, областной Совет молодых ученых и специалистов и Тюменский государственный университет.

За шесть лет проведения олимпиады "Менделеев" свои знания и умения проявили более 15 тыс. школьников из 22 субъектов России. Отборочный этап олимпиады в 2016-2017 учебном году пройдет в форме тестирования с 3 по 27 января.

Соб. инф.