Сибирские физики готовятся к запредельному нагреву плазмы

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Ученые Института ядерной физики планируют в ближайшее время завершить первый этап работы над созданием перспективного проекта термоядерного реактора – в 3-4 раза увеличить температуру устойчивого нагрева плазмы.

Об этом сообщил замдиректора института Александр Иванов, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о планах разработать и предложить к реализации другим странам мира альтернативный, более привлекательный международному термоядерному экспериментальному реактору в коммерческом отношении проект реактора на основе открытой ловушки.

Окончательно оформить проект и технико-экономические основания для проекта-предшественника прототипу нового реактора с условным названием ГДМЛ (газодинамическая ловушка) институт планирует в рамках программы с финансированием Российского научного фонда (РНФ), которая рассчитана до 2018 года.

"Мы достигли в модели ГДМЛ рекордной температуры в 10 миллионов градусов. Сейчас в Институте атомной энергии ("Курчатовский институт", Москва) мы приобрели системы СВЧ-нагрева, и надеемся увеличить длительность нагрева и мощность. Это должно привести примерно к 3-4 кратному росту параметров установки. Фактически это означало бы, что первый этап работ над ГДМЛ был бы выполнен", — сказал Иванов.

Он отметил, что в текущих экспериментах ученые ограничены мощностью нагрева плазмы в 10 миллионов градусов по Цельсию, которая не позволяет выйти на параметры интересные для термоядерного синтеза. Это диапазон сотен миллионов – миллиарда градусов.

Второй этап экспериментов, по словам ученого, непременно обозначает создание непрерывно работающего прототипа термоядерного реактора на основе открытой ловушки. "Работа по этому направлению ведется, но, конечно, не теми темпами, которые мы бы хотели. До сих пор мы не смогли найти нужных объемов финансирования. Пока в рамках гранта Российского научного фонда мы занимаемся критическими технологиями, которые должны быть использованы в этом проекте", — сказал ученый.

ИТЭР строится во Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. В основе создаваемого реактора лежит использование термоядерной системы токамак — установки для магнитного удержания плазмы, имеющей вид кольца. Это будет первая крупномасштабная попытка использовать для получения электроэнергии термоядерную реакцию, происходящую, в частности, на солнце. В случае успеха это даст человечеству практически неисчерпаемый источник энергии.