"Викинг" стал лидером российского кинопроката

mkrf.ru

Историческая драма Андрея Кравчука "Викинг" с Данилой Козловским в главной роли стала лидером российского проката, собрав более 257 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные портала kinobusiness.com.

Только за 1 января 2017 года "Викинг" заработал 142 млна, что стало абсолютным рекордом для первого дня года. Прежнее достижение, от 1 января 2015 года, равнялось 124,1 млн рублей и принадлежало лента Сергея Бодрова "Седьмой сын".

Второе место по сборам в российском прокате, согласно предварительным данным, заняла российская комедия продюсера Тимура Бекмамбетова "Елки-5" (148,2 млн рублей). Далее расположились американская фантастическая лента Мортена Тильдума "Пассажиры" (135,7), анимационный фильм "Три богатыря и Морской царь" (107,8) и российский анимационный фильм "Снежная королева-3: Огонь и лёд" (54,5).

"Викинг" режиссера Андрея Кравчука — высокобюджетный проект продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова. Работа над фильмом продолжалась более семи лет. Для съемок было построено несколько декорационных комплексов, сшито более 1,5 тыс. оригинальных костюмов, создано более 800 планов компьютерной графики. В основу исторической саги легли события "Повести временных лет". Роли в фильме исполнили Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко.