Россия обновила рекорд по добыче нефти в 2016 году

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Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2016 году вырос на 2,5% - до 547,499 млн т.

Эти показатели стали рекордным значением для страны, пишет РБК.

Общегодовой показатель среднесуточной добычи нефти при этом составил 10,965 млн барр. В декабре 2016 года Россия извлекла на 3,7% нефти больше, чем в 2015 году, объемы добычи составили 47,402 млн т. Среднесуточная добыча нефти в прошлом месяце достигла 11,208 млн барр.

Экспорт сырья в дальнее зарубежье, в свою очередь, в 2016 году составил 235,813 млн т (или 4,723 млн барр./сутки), что на 7% выше аналогичного показателя за 2015 год.

Также в 2016 году на 0,6% выросла и добыча газа. Согласно данным экспертов, ее объемы составили 640,007 млрд куб. м. Лидирующую позицию по производству газа сохранил НОВАТЭК (49,933 млрд куб. м), из числа вертикально интегрированных — "Роснефть" (26,646 млрд куб. м), ЛУКОЙЛ (18,387 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" (9,758 млрд куб. м) и "Газпром нефть" (3,478 млрд куб. м).

Такие же цифры по добыче нефти на встрече с журналистами 21 декабря приводил глава Минэнерго России Александр Новак.​ По мнению заместителя министра энергетики Кирилла Молодцова, в 2017 году экспорт нефти увеличится. "Условно 253,5 млн т мы планируем в этом (2016) году, что на 4,8% выше, чем в 2015 году. В 2017-м у нас будет небольшой плюс к этому (показателю 2016 года. — РБК). Пропускные способности позволяют увеличить объемы экспорта, многое будет зависеть от механизма исполнения соглашений [об ограничении добычи]", — рассказал он на брифинге.

В конце ноября 2016 года ОПЕК приняла решение сократить объем суточной нефтедобычи картеля на 1,2 млн барр./сутки в 2017 году. Спустя несколько дней о сокращении добычи углеводородов в 2017 году заявили 11 не входящих в картель стран. Таким образом, страны, не являющиеся членами организации, уменьшат объемы добычи на 558 тыс. барр./сутки, в том числе Россия — на 300 тыс. барр.