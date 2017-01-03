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Американец выжил в теракте в Стамбуле благодаря сотовому телефону

12:40 03 января 2017 | mobile | | print версия для печати
nedugamnet.ru

Гражданин США Якоб Раак получил ранения, но остался жив в ходе теракта в стамбульском клубе Reina в ночь на 1 января 2017 года благодаря тому, что пуля террориста попала в мобильный телефон и не задела артерию, сообщает Газета.ру со ссылкой на CNN Turk.

Раак приехал в Стамбул с друзьями праздновать свое 35-летие. Во время нападения стрелка он получил два ранения в ноги, но, по словам врачей, вторая пуля не пробила артерию только благодаря тому, что в кармане Раака лежал сотовый телефон, который затормозил пулю. В итоге Раак на носилках был вывезен из клуба и направлен в местную больницу.

"Ужасная трагедия. У вас прекрасная страна, но жаль, что есть такие люди, которые совершают такие ужасные теракты", — написал из больницы Раак.

В результате вооруженного нападения на клуб Reina в ночь на 1 января в турецком Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы. Среди жертв теракта оказалась гражданка России.

Теги: мобильный телефон

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