Употребление рыбьего жира снижает риск родить ребенка с астмой, считают ученые

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У женщин, принимающих рыбий жир в последние три месяца беременности, на 30% снижен риск родить ребенка с астмой.

К такому выводу пришли ученые из Копенгагенского университета в Дании. Результаты исследования были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine, пишет Газета.ру.

В исследовании приняли участие 736 женщин. Начиная с третьего триместра половина из них принимала в день по 2,4 г рыбьего жира, а другая половина — плацебо. Среди детей женщин, принимавших рыбий жир, астма к трем годам развилась у 17%, а среди детей женщин, которым давали плацебо, — почти у 24%.

Однако ученые не спешат рекомендовать женщинам принимать рыбий жир – хотя никаких отрицательных эффектов ни на мать, ни на ребенка он не оказал, используемая в эксперименте дозировка в 15-20 раз превышала обычно потребляемое американцами его количество. По словам специалистов, исследование нужно повторить с меньшей дозировкой и более ранним сроком беременности.