Тюменские и болгарские журналисты соберут средства на икону для Абалака

tobolsk-eparhia.ru

Сотрудничество между журналистами Тюменской области и Республики Болгария, вступившее в новую фазу после подписания соглашения во время XX фестиваля журналистов "Вся Россия" в Дагомысе в конце сентября 2016 года, может приобрести вполне материальную форму. Одной из первых совместных акций станет сбор средств на создание иконы для Абалакского Свято-Знаменского монастыря возле Тобольска.

Вот уже 15 лет в Тобольске и Абалаке проходят творческие фестивали журналистов "Православие и средства массовой информации", на которых побывало более двух тысяч профессионалов. По инициативе и на средства журналистов в Тобольске появился именной колокол "Православие и СМИ", высажена кедровая аллея.

Что называется, всем миром собраны средства и для установленной на внутренней стене Абалакского монастыря мозаичной иконы Святого Нестора Летописца. Продолжением иконостаса, посвященного небесным покровителям всех, кто работает со словом, станет мозаичная икона Святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию. Создателей Азбуки, объединяющей славянские народы и ставшей основой православной культуры, одинаково почитают во многих странах.

Сбор средств на создание образа стартует в Рождественскую неделю с совместного обращения Союза тюменских и Союза болгарских журналистов. В нем могут принять участие не только члены журналистских организаций, но и все, кому близка эта идея.

Соб. инф.