up

3.01.2017 вторник

EUR 63.8111

USD 60.6569

В Тюмени -4..-6 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменский студент представит в Норвегии проект о развитии Арктического региона

13:08 03 января 2017 | mobile | | print версия для печати
i.bullfax.com

Студент Тюменского государственного университета Никита Редькин примет участие во втором Арктическом студенческом форуме, который состоится в Норвегии, в городе Тромсё, с 20 по 25 января 2017 года в рамках международной конференции "Арктические рубежи – 2017".

Тюменец и еще девять студентов российских вузов стали победителями совместного норвежско-российского конкурса на право участия в работе второго Арктического студенческого форума. Студенты-делегаты примут участие в политической научной сессии, прослушают трехдневный курс лекций преподавателей Университета Арктики и посетят культурные мероприятия в рамках форума. Кроме того, перед международным жюри они будут защищать комплексный проект, посвященный перспективам развития Арктического региона.

Напомним, к участию приглашались студенты бакалавриата и магистратуры. Всего было получено около ста заявок из разных регионов России – от Мурманска до Владивостока, сообщает пресс-служба Русского географического общества. Конкурс на право участия в работе второго Арктического студенческого форума был организован Русским географическим обществом и норвежской исследовательской компанией "Акваплан-Нива".

Соб. инф.

Последние новости

16:11 Школьники из Нижней Тавды побывали на ярмарке учебных мест
15:42 Тюменские рыбоводы выращивают африканского сома
15:16 Тюменские пчеловоды произвели более двухсот пятидесяти тонн меда
15:07 Тюменский "Рубин" делает ставку на местную молодежь
14:48 Тюменские кардиохирурги помогают новорожденным
14:26 Употребление рыбьего жира снижает риск родить ребенка с астмой, считают ученые
13:44 "Новогодние Космические Приключения" показывают в Голышмановской библиотеке
13:13 У тюменских туристов упал интерес к Турции
13:08 Тюменский студент представит в Норвегии проект о развитии Арктического региона
12:40 Американец выжил в теракте в Стамбуле благодаря сотовому телефону
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области Владимира Якушева

Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"

Владимир Якушев: в Тюменской области готовятся к реализации несколько проектов по переработке мусора

Политика

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

"Единая Россия" и "Защита Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве

Владимир Путин подписал законопроект о детском отдыхе

Экономика

Россия обновила рекорд по добыче нефти в 2016 году

Россия вошла в список стран, наиболее привлекательных для инвестиций

Среднесуточная добыча нефти обновила постсоветский рекорд

Общество

Школьники из Нижней Тавды побывали на ярмарке учебных мест

Тюменские рыбоводы выращивают африканского сома

Тюменские пчеловоды произвели более двухсот пятидесяти тонн меда

Спорт

Тюменский "Рубин" делает ставку на местную молодежь

Тюмень на спорт денег не жалеет

Фигуристку Аделину Сотникову могут лишить золотой медали

Происшествия

Американец выжил в теракте в Стамбуле благодаря сотовому телефону

В Бурятии произошло землетрясение

"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Стамбуле
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+