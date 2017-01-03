Тюменский студент представит в Норвегии проект о развитии Арктического региона

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Студент Тюменского государственного университета Никита Редькин примет участие во втором Арктическом студенческом форуме, который состоится в Норвегии, в городе Тромсё, с 20 по 25 января 2017 года в рамках международной конференции "Арктические рубежи – 2017".

Тюменец и еще девять студентов российских вузов стали победителями совместного норвежско-российского конкурса на право участия в работе второго Арктического студенческого форума. Студенты-делегаты примут участие в политической научной сессии, прослушают трехдневный курс лекций преподавателей Университета Арктики и посетят культурные мероприятия в рамках форума. Кроме того, перед международным жюри они будут защищать комплексный проект, посвященный перспективам развития Арктического региона.

Напомним, к участию приглашались студенты бакалавриата и магистратуры. Всего было получено около ста заявок из разных регионов России – от Мурманска до Владивостока, сообщает пресс-служба Русского географического общества. Конкурс на право участия в работе второго Арктического студенческого форума был организован Русским географическим обществом и норвежской исследовательской компанией "Акваплан-Нива".

Соб. инф.