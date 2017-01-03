Тюменский "Рубин" делает ставку на местную молодежь

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Воспитанники спортшколы тюменского "Рубина" будут оттачивать свое мастерство в родной команде. Об этом заявил директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин.

"Очевидно, что пока черно-красные не могут претендовать на лидирующие позиции в рамках чемпионата ВХЛ. Пускай сегодня ребята молодые, неопытные и не в состоянии тягаться с лидерами турнирной таблицы, но без игровой практики они не станут хорошими хоккеистами, и мы никогда не сможем рассчитывать на главный приз турнира. На примере других коллективов мы видим, что команды с меньшим бюджетом выкладываются и показывают достойный результат, а не просто выходят на лед покататься", - подчеркнул он.

Руководитель спортивного ведомства добавил, что у болельщиков по этому поводу может быть много разных мнений, но есть объективные показатели: команда все ниже опускалась в турнирной таблице чемпионата ВХЛ, проигрывая даже аутсайдерам.

Между тем политика нынешнего руководства клуба не нова: еще в прошлом году губернатор Владимир Якушев настаивал на том, что костяк дружины должны составлять местные игроки, а не легионеры, напоминает "Тюменcкая область сегодня".

"Команда мастеров нужна не только для того, чтобы радовать болельщиков. Воспитанники спортшколы "Рубина" должны видеть, к чему стремиться, и быть уверены: стремительный профессиональный рост и успешная игра обеспечат место в родной команде", - подчеркнул Дмитрий Грамотин.

Соб. инф.