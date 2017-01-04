Российские физики объединятся для создания нового коллайдера в Сибири

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Физики российских НИИ, которые участвуют в создании коллайдера NICA в подмосковной Дубне, планируют объединиться для реализации перспективного проекта в Институте ядерной физики в Новосибирске.

Об этом сообщил замдиректора сибирского института Евгений Левичев, передает РИА Новости.

"Первый из шести одобренных правительством mega-science проектов — коллайдер NICA, прошел финансирование, и это внушает надежду, что будет реализован и наш проект. Кроме того, мы в Дубне обсуждали объединение физических институтов России для реализации таких проектов. Надеюсь, что объединившись, у нас будет больше потенциала, чтобы "пробить" проект", — сказал он.

Евгений Левичев отметил, что, несмотря на то, что правительство РФ пока не выделило средств на реализацию проекта Супер Чарм-Тау фабрики, Институт ядерной физики использует все возможные способы финансирования, в том числе грант Российского научного фонда для того, чтобы готовиться к его реализации.

"В 2016 году мы сконцентрировались на работах, связанных с инжекционной частью комплекса – это комплекс установок, ускорителей, которые производят электроны (материю) и позитроны (антиматерию), которые будут сталкиваться в коллайдере", — рассказал ученый.

Директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев отметил, что институт очень активно участвует в пректе NICA и надеется, что точно также физики Дубны и других институтов будут участвовать и в проекте сибирского коллайдера.

"Речь не идет о формальном объединении, а о том, что коллективы физиков, инженеров, конструкторов в ходе успешной реализации первого проекта NICA смогут показать свою результативность, работоспособность и это будет серьезным основанием для государства продолжить работу в этом направлении", — сказал он.

Планируемый к реализации в Новосибирске специалистами Института с участием ученых из других стран проект Супер Чарм-Тау фабрики — уникального электрон-позитронного коллайдера — ранее вошел в число шести mega-science проектов, планируемых к реализации в России. Стоимость коллайдера, предназначенного для решения широкого круга задач в современной физике высоких энергий, оценивается в 27 миллиардов рублей.

В настоящий момент, как и в ближайшей перспективе, в мире не существует коллайдера, который вел бы полномасштабные исследования в этой области энергий. Это значит, что при создании Супер Чарм-Тау фабрики в ИЯФ СО РАН, станет возможным обнаружение принципиально новой информации о строении элементарных частиц. Это позволит России занять перспективную нишу в передовом направлении мировой науки.