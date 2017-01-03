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Тюменские кардиохирурги помогают новорожденным

14:48 03 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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170 операций с искусственным кровообращением, 35 операций новорожденным детям с первых часов жизни, более 300 открытых и малотравматичных операций провели хирурги кардиохирургического отделения №2 Тюменской областной клинической больницы №1.

"Хирургическое лечение сердца в больнице, помимо жителей региона, прошли пациенты до 18 лет из других городов - Екатеринбурга, Челябинска. Были успешно прооперированы малыши из Таджикистана, Киргизии, Казахстана. В отделении выполняются все виды хирургических коррекций врожденных пороков сердца, в том числе и операций Hi-класса", - рассказал заведующий отделением Кирилл Горбатиков.

Областная клиническая больница №1 - единственное медицинское учреждение в Тюменской области, где осуществляют экстренное и плановое хирургическое лечение заболеваний сердца у детей, сообщает "Mега".

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