Тюменские пчеловоды произвели более двухсот пятидесяти тонн меда

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Более 800 кг меда, привезенного из других регионов, в 2016 году было не допущено к продаже на ярмарках, которые регулярно проводятся в Тюмени. Об этом сообщила начальник управления ветеринарии, главный государственный ветеринарный инспектор Тюменской области Ольга Полякова.

В 2016 году в Тюмени было проведено, по ее словам, почти 130 ярмарок, где продавался мед. И, прежде чем продавать этот популярный сладкий продукт, каждый его владелец приезжает в городскую ветеринарную службу, пишет заявление.

"Специалисты ветеринарно-санитарной экспертизы рынков отбирают пробы меда, проводят исследования и только потом выписываются санитарные сопроводительные документы и мед поступает на продажу", - пояснила Ольга Полякова. В 2016 году, по данным ветеринарной службы было исследовано 5 т 240 кг меда. Выведено из оборота 880 кг.

Впрочем, в Тюменской области производится достаточное количество первоклассного меда. В 2015 году на личных подсобных хозяйствах тюменцев, а именно они являются основными производителями сибирского меда, было произведено 423,7 тонн. Жаркое лето 2016 года позволило собрать более 250 тонн.

Соб. инф.