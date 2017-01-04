В Тобольске задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на магазины

Фото пресс-службы УМВД РФ по Тюменской области

Подозреваемого в серии разбойных нападений на магазины задержали полицейские Тобольска. Им оказался раннее судимый житель Ишима 1987 года рождения. Задержанный признался в содеянном.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области, неизвестный в течение недели совершил в Тобольске три разбойных нападения. В маске он заходил в магазины и, угрожая обрезом охотничьего ружья, требовал у продавцов деньги.

На причастность к преступлениям полицейские проверяли ранее судимых лиц. Подозреваемого задержали в месте его временного проживания в Тобольске. В ходе досмотра у злоумышленника изъяли оружие. Также причастность его к противоправным деяниям подтвердили отпечатки пальцев с дверной ручки на месте происшествия.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ (разбой). До суда подозреваемый арестован.