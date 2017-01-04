Тюменский проект "Мы говорим Спасибо!" помогает адаптации инвалидов

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Уникальный проект под названием "Мы говорим "Спасибо!" воплощается в жизнь в Тюменской области. Общественная организация "Щит милосердия", созданная людьми с ограничениями по здоровью, составила культурную программу, направленную на социальную адаптацию инвалидов с заболеванием почек и полной их дисфункции.

Программа рассчитана на год, первые мероприятия стартовали в сентябре. С тех пор инвалиды успели побывать на прогулке на теплоходе, съездили в музей восковых фигур, в конце октября около 30 человек отправились на экскурсию в Тобольск, сообщает "Вcлух.ру".

С Тюменским драматическим театром организация заключили годовой договор, и теперь каждый месяц инвалиды совершенно бесплатно могут посещать спектакли. У театра есть все возможности принимать людей с различными ограничениями по здоровью - по слуху, зрению, маломобильных зрителей.

"Среда общения инвалидов ограничена теми, с кем они проходят лечение, возможности посещать какие-то городские мероприятия и отвлекаться от своей болезни нет. Стремление исправить ситуацию и стало основной причиной, почему мы решили реализовать подобный проект. Его реализация была бы невозможна без тех, кто проявляет милосердие к людям с ограниченными возможностями и хотят помочь им делом", - сообщил директор Тюменской областной благотворительной общественной организации инвалидов "Щит милосердия" Дмитрий Буянов.

Соб. инф.