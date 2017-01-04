В Тюмени будут выращивать стерлядь

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Первая партия маточного стада стерляди будет запущена в феврале-марте в рыбоводный комплекс тюменской ассоциации "Оцелот". Здесь будут разводить стерлядь для пополнения естественных популяций Обь-Иртышского бассейна, а также товарную рыбу.

В мае планируется получить первую икру. Мощность комплекса позволяет выращивать одновременно 1,8-2,0 млн мальков весом до 1,5 г. На первых порах продукция будет выпускаться раз в год. После создания собственного маточного стада производство перейдет на три цикла в год. Для России это будет первое рыбоводное предприятие с таким назначением, техническим вооружением и производительностью.

Оборудование комплекса будет достаточно универсальным, чтобы при необходимости перенастроить его на производство других осетровых и даже сиговых видов рыб. Рыбоводный комплекс создается в содружестве с проектной группой акваинженеров из Германии, сообщает "AиФ".

Соб. инф.