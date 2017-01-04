Тюменские студентки исследовали вредителей леса

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Научно-исследовательскую работу "Вредитель леса" провели студентки Тюменского лесотехникума Ирина Козина и Снежана Рещикова в рамках социально-экологического проекта "Сохраним леса Тюменской области!". Исследование было посвящено проблеме нашествия непарного шелкопряда на скверы и парки города Тюмени в августе 2016 года.

Девушки рассказали о местах кладки, распространении и о вреде, который наносят гусеницы шелкопряда. Особое внимание уделили методам борьбы с насекомым на разных стадиях развития, отметив участие студентов техникума в акциях по защите лесных насаждений Гилевской рощи и Парка Гагарина от кладок шелкопряда.

Студентка Екатерина Шульгина представила работу о зеленых технологиях, применяемых на одном из предприятий региона, среди которых главная - безотходное производство, сообщает "Комcoмольская правда".

Соб. инф.