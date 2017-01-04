Тюменский агрохолдинг внедряет японскую систему организации рабочих мест

Фото ИА "Тюменская линия"

Реализация японской системы грамотной организации рабочих мест 5S началась на производственной площадке кормоцеха племзавода "Юбилейный" в Ишиме Тюменской области.

5S – это один из методов бережливого производства и система улучшения производственного процесса, основными целями которой являются снижение потерь, организация рабочего места и повышение производительности труда, сообщает пресс-служба предприятия.

Программа включает в себя пять компонентов. Сортировка: избавление от ненужных вещей и очистка рабочего места. Соблюдение порядка: организация хранения необходимых вещей, которая позволяет быстро и просто их найти и использовать. Содержание в чистоте: соблюдение рабочего места в чистоте и порядке. Стандартизация: документированное оформление технологических операций, использование стандартных инструментов и внедрение и популяризация лучшего опыта. Совершенствование: поддержание процесса улучшений, контроль за технологическими операциями и внедрение системы 5S в корпоративную культуру.

"Порядок и чистота на рабочем месте, а не "упорядоченный хаос", являются основой всех улучшений, повышения производительности и качества в производстве. Только в чистой и упорядоченной среде могут производиться бездефектные, соответствующие требованиям товары и услуги и реализовываться соответствующая требованиям результативность применяемых процессов", - подчеркнул исполняющий обязанности заместителя генерального директора по механизации и энергетике племзавода "Юбилейный" Сергей Ташланов.

По его словам, внедрение системы 5S дает много преимуществ. Это и удобное рабочее место сотрудника, и возможность творческого подхода к выполнению профессиональных обязанностей, и увеличение качества продукции и оказываемых услуг, снижение затрат, рост доверия потребителей и дальнейшее развитие компании.

Соб. инф.