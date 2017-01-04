up

4.01.2017 среда

EUR 63.8111

USD 60.6569

В Тюмени -21..-23 С 3 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Проект "Друзья милосердия" объединит тюменских православных волонтеров

13:52 04 января 2017 | mobile | | print версия для печати
tobolsk-eparhia.ru

Проект "Друзья милосердия" поможет объединить социальные программы, реализуемые в Тобольско-Тюменской епархии. Этому поможет недавно выигранный общегородским проектом "Друзья милосердия" президентский грант.

Инициатором выступила православная служба "Милосердие" тюменского прихода в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали". Как рассказал руководитель проекта, заместитель председателя епархиального отдела по социальному служению Тобольско-Тюменской епархии Андрей Якунин, проект направлен на духовно-психологическую помощь людям пожилого возраста и инвалидам.

"Проект планируется реализовать в партнерстве с государственным центром надомного обслуживания вместе с социальными службами приходов. Дело в том, что многие люди живут практически в четырех стенах, и социальный работник центра надомного обслуживания – единственная связующая нить с внешним миром. Некоторые из них раньше не задумывались о душе, в храм не ходили, а теперь такая потребность возникла. Вот на них и рассчитан проект", - рассказал Андрей Якунин.

Пока объединять волонтеров будут встречи и горячая линия, а в перспективе - свой информационный портал, сообщает "Тюменcкая область сегодня".

Соб. инф.

Последние новости

16:58 Тобольский Дед Мороз приглашает на интерактивные экскурсии
16:34 Тюменцев зовут на мастер-класс по лепке из соленого теста
16:14 Обновленный сайт Тюменской ОКБ №1 популярен у пациентов
15:08 Голышмановским школьникам понравился робот-разведчик
14:33 Тюменские моржи приглашают земляков на рождественский турнир
14:06 Тюменские журналисты готовятся к славянскому форуму в Болгарии
13:52 Проект "Друзья милосердия" объединит тюменских православных волонтеров
13:31 Российские военные моряки испытывают новейший фрегат
13:14 Тюменские студентки исследовали вредителей леса
13:03 Заводоуковский музей приглашает на "Новогоднюю солянку"
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области Владимира Якушева

Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"

Владимир Якушев: в Тюменской области готовятся к реализации несколько проектов по переработке мусора

Политика

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

"Единая Россия" и "Защита Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве

Владимир Путин подписал законопроект о детском отдыхе

Экономика

Россия обновила рекорд по добыче нефти в 2016 году

Россия вошла в список стран, наиболее привлекательных для инвестиций

Среднесуточная добыча нефти обновила постсоветский рекорд

Общество

Тобольский Дед Мороз приглашает на интерактивные экскурсии

Тюменцев зовут на мастер-класс по лепке из соленого теста

Обновленный сайт Тюменской ОКБ №1 популярен у пациентов

Спорт

Российский экипаж стал вторым на этапе ралли "Дакар-2017"

Массовое внедрение комплекса ГТО стартует в Тюменской области

Тюменский "Рубин" делает ставку на местную молодежь

Происшествия

Американец выжил в теракте в Стамбуле благодаря сотовому телефону

В Бурятии произошло землетрясение

"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Стамбуле
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+