Проект "Друзья милосердия" объединит тюменских православных волонтеров

tobolsk-eparhia.ru

Проект "Друзья милосердия" поможет объединить социальные программы, реализуемые в Тобольско-Тюменской епархии. Этому поможет недавно выигранный общегородским проектом "Друзья милосердия" президентский грант.

Инициатором выступила православная служба "Милосердие" тюменского прихода в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали". Как рассказал руководитель проекта, заместитель председателя епархиального отдела по социальному служению Тобольско-Тюменской епархии Андрей Якунин, проект направлен на духовно-психологическую помощь людям пожилого возраста и инвалидам.

"Проект планируется реализовать в партнерстве с государственным центром надомного обслуживания вместе с социальными службами приходов. Дело в том, что многие люди живут практически в четырех стенах, и социальный работник центра надомного обслуживания – единственная связующая нить с внешним миром. Некоторые из них раньше не задумывались о душе, в храм не ходили, а теперь такая потребность возникла. Вот на них и рассчитан проект", - рассказал Андрей Якунин.

Пока объединять волонтеров будут встречи и горячая линия, а в перспективе - свой информационный портал, сообщает "Тюменcкая область сегодня".

Соб. инф.