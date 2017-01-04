Тюменские моржи приглашают земляков на рождественский турнир

ТГМЦ

Ежегодный рождественский турнир "Железная команда" проведут тюменские моржи из центра закаливания и зимнего плавания "АквАйСпорт-Тюмень".

"Подобные соревнования проводят и моржи из Благовещенска. Только у них они называются "Железный человек". Команды минимум по пять человек соревнуются в трех видах спорта. В программу входит подтягивание на перекладине, бег вокруг озера и плавание в проруби. На старт выходит вся команда, и финишировать спортсмены должны все вместе. Результат - по последнему", - рассказала председатель центра Татьяна Редькина.

Центр "АквАйСпорт-Тюмень" приглашают к участию в соревнованиях всех желающих, сообщает "Вcлух.ру". Для тех, кто боится холодной воды или не умеет плавать, моржи готовы определить в команду своего пловца. Турнир состоится 7 января в 14 часов на озере Чемпионов (10 км объездной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск).

Соб. инф.