Российские военные моряки испытывают новейший фрегат

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Государственные испытания новейшего фрегата проекта 1135.6 "Адмирал Макаров" продолжатся на морских полигонах Балтийского флота сразу после новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе испытаний будут проверяться ходовые показатели корабля, работа главной энергетической установки, корабельных систем и устройств. Особое внимание будет уделено работе силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации. Также будут проводиться скоростные и маневренные испытания корабля, его вооружения и авиационного комплекса.

Фрегаты проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны. Корабли этой серии имеют водоизмещение около 4 тыс. тонн, длину 125 м, скорость – до 30 узлов.

Соб. инф.