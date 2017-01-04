Обновленный сайт Тюменской ОКБ №1 популярен у пациентов

Фото Областной клинической больнице №1

Интернет-ресурс Тюменской областной клинической больницы №1 обновлен для удобства пациентов. Об этом рассказал администратор сайта Владислав Фомин.

"Записаться на прием к врачу теперь можно онлайн. Ежедневно число посетителей растет. По отзывам пациентов, новый сайт отвечает большинству их запросов. За 9 месяцев работы удобство и информативность обновленного сайта оценили свыше 100 тысяч пользователей, четверть из них - жители других городов и регионов. Работа по улучшению качества сервиса и информационного обеспечения сайта продолжается", отметил Владислав Фомин.

Также у больницы появился новый логотип - теперь это бело-красно-синяя единица. Каждый из шести медицинских центров, входящих в структуру больницы, для удобства пациентов приобрел соответствующее цветовое обозначение, сообщает "AиФ".

Соб. инф.