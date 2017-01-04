Тобольский Дед Мороз приглашает на интерактивные экскурсии

t-l.ru

Занимательные интерактивные уроки для детей и подростков проводит Дед Мороз в "Резиденции Сибирского Воеводы" в Тобольске. На игровом занятии можно узнать тайны о старославянском, кириллическом, греческом и латинском алфавите.

Увлекательная экскурсия во главе с хозяином резиденции проведет посетителей по тематическим залам "Сибирский приказ" и "Ямщицкая гоньба". В них Воевода поведает о местах проживания северных народов и о том, как сконструированы их жилища. Прогулка по резиденции с колокольчиками в руках, звон которых напоминает мелодию бубенцов на сбруе бегущей тройки лошадей, всегда запоминается гостям музея.

Застекленный подвал Гостиного двора завораживает детей, особенно вид древних иероглифов, нарисованных на каменных стенах помещения. Уникальный проект "Резиденция Сибирского Воеводы", призванный сохранять национальные традиции, знакомить с историко-культурным наследием нашего края, воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою Родину, работает круглогодично, сообщает пресс-служба Тобольского музея-заповедника.

Соб. инф.