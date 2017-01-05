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Тюменцы могут управлять благоустройством города

18:48 04 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут контролировать ход работ по благоустройству областного центра на каждом этапе, сообщает пресс-служба городской администрации.

Первый этап призван обеспечить участие любого горожанина или организации в обследовании озелененных территорий для оценки их состояния. С этой целью на официальном сайте городской администрации до 1 апреля размещаются графики обследования участков, указываются их местоположение, дата и время осмотра, а также телефон и место работы должностного лица, отвечающего за мероприятие.

На втором этапе разрабатывается проектная документация благоустройства того или иного участка. Ее также размещают на сайте администрации города, чтобы тюменцы высказали пожелания, замечания и предложения. Но на этом диалог не заканчивается. Проектная документация должна пройти согласование с советами территориального общественного самоуправления и с организациями Всероссийского общества инвалидов и Всероссийским обществом слепых. Это делается для того, чтобы обеспечить доступную среду для слепых, слабовидящих и маломобильных групп населения.

Третий этап – само благоустройство. Информацию о подрядчиках и сроках проведения работ по благоустройству озелененных территорий также можно найти на сайте администрации Тюмени.

За счет городской казны в 2012-2016 годах благоустроили 24 озелененных территории площадью более 150 тыс. кв. метров и 79 тыс. кв. метров городских лесов. За минувшие 5 лет за счет внебюджетных средств создано около 40 объектов благоустройства.

С 2017 года в Тюмени станут появляться зеленые оазисы в шаговой доступности. Одно из перспективных направлений благоустройства - создание сети велосипедных дорожек. Этот вид спорта и передвижения приобретает все больше приверженцев. Уже появилось почти 116 км велосипедных дорожек, а в 2017-2018 годах их протяженность увеличится на 79 км.

Что касается центра города, то здесь нужна особая, универсальная зона отдыха. Например, набережная реки Туры. Ее строительство началось в 2012 году, сейчас протяженность составляет более 1,7 км. Продолжается работа над единой концепцией развития набережной, как совокупности зон спорта, досуга, общественного питания и торговли. При активном участии горожан планируется благоустроить лесопарк "Затюменский".

Календарный график обследования технического состояния объектов озелененных территорий для проведения работ по их созданию и благоустройству на 2016 год можно найти на сайте администрации Тюмени.

Соб. инф.

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