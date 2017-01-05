"Роснефтегаз" завершил процедуры по сделке с фондом Катара и Glencore

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Корпоративные и технические процедуры, а также расчеты в рамках сделки по продаже Qatar Investment Authority и Glencore 19,5% акций "Роснефти" завершил "Роснефтегаз".

"Роснефтегаз" отмечает, что технические процедуры закрытия потребовали подготовки и подписания более 50 документов и соглашений. Было задействовано более пяти юрисдикций. В результате приватизации 19,5% акций "Роснефти" в бюджет Российской Федерации перечислено 710,8 млрд рублей, а с учетом продажи контрольного пакета "Башнефти" общим итогом федеральный бюджет получил доход свыше 1 триллиона 40 млрд рублей.

Появление новых профессиональных инвесторов в составе акционеров получило высокую оценку рынка — стоимость акций компании после объявления сделки выросла на 20%, стоимость контрольной доли государства в "Роснефти" увеличилась на дополнительные 350 млрд рублей, сообщают РИА Новости.